Josué feliz no campeonato israelita

Josué está feliz no Hapoel Beer Sheva, de Israel, apesar de a equipa já estar praticamente afastada da luta pelo título de campeão.

"Eu estou bem aqui, está tudo a correr bem comigo", afirma o médio internacional português, de 30 anos, em entrevista a Bola Branca.



O Hapoel encontra-se no quarto lugar da fase regular, a 16 pontos do líder, o Maccabi Haifa. Mesmo que consiga qualificar-se para o "play-off" de apuramento do campeão, as hipóteses de vencer o título são mínimas, pois continuaria a precisar de recuperar esse défice de 16 pontos.

"A equipa não está tão bem classificada como queria mas vamos melhorar, certamente", afiança Josué, que partilha balneário com o compatriota Miguel Vítor. O central renovou contrato até 2022.



Josué está há duas épocas no Hapoel Beer Sheva. Esta temporada, o internacional português soma 10 golos em 25 jogos pelos israelitas.