“São números catastróficos, arrasadores”. Estudo europeu revela impacto da pandemia na Cultura

No caso britânico, estima-se que 50 mil trabalhadores freelancers perderam o trabalho.

São 150 páginas de um estudo que revela, setor a setor, as consequências da pandemia e, em particular, da paragem de atividade dos setores cultural e criativo durante o último ano.

Os números apresentados são, na sua maioria negativos. Os artistas, trabalhadores por conta própria e os temporários da Cultura são os que mais sofreram com a paragem da atividade.

A análise da “ EP Researchers ”, que é apresentada nesta quinta-feira na comissão parlamentar da Cultura e Educação, em Bruxelas, confirma que, ao nível dos festivais , as perdas ascendem a três mil milhões de euros.

Os confinamentos impostos pela pandemia de Covid-19 têm deixado as luzes dos palcos apagadas e os artistas sem trabalho. De acordo com um estudo europeu, a pandemia afetou, sobretudo, os setores cultural e criativo. O património e as artes do palco são as áreas mais atingidas.

Na venda de livros, o estudo indica quebras de vendas entre 75% e 95%. No caso português, durante o primeiro confinamento, a venda de livros caiu 78%.

Com a pandemia, a rádio registou um aumento do número de ouvintes – no caso francês, a audiência duplicou.

Dos poucos setores que saíram a ganhar com a pandemia, escreve o estudo, destaque para as plataformas de ‘streaming’, como a Netflix e os videojogos, que registaram um aumento de procura no confinamento de 2020.

Segundo o estudo, a crise pôs em evidência a vulnerabilidade de muitos trabalhadores da Cultura, um setor que, já antes da Covid-19, se caracterizava por estruturas e práticas de trabalho frágeis.