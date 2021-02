Lucros do BCP caem 40% em 2020

O BCP fechou 2020 com uma queda de 40% nos lucros, para 183 milhões, foi esta quinta-feira anunciado. Num ano marcado pela pandemia, o banco não conseguiu travar as perdas.

Os resultados foram ainda marcados pela necessidade de "provisões para riscos legais associados a créditos em francos suíços concedidos na Polónia", segundo o comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As imparidades e provisões ultrapassaram 841 milhões de euros em 2020, adianta o BCP.

A atividade em Portugal aumentou, mas acabou por ser "totalmente absorvido pelo desempenho da atividade internacional, nomeadamente pelo contributo da operação em Moçambique".

Apesar do impacto negativo da pandemia, as comissões líquidas "mantiveram-se num patamar semelhante ao verificado no ano anterior, tanto na atividade em Portugal, como na atividade internacional, ascendendo, em termos consolidados, a 702,7 milhões de euros em 2020".

Empréstimos e depósitos aumentam

O crédito bruto no BCP cresceu 2,6% em 2020, para 56.146 milhões de euros, sobretudo graças à "atividade em Portugal".

Os recursos totais de clientes chegaram a 84.492 milhões de euros, o que representa um aumento de 3,4%, face ao ano anterior.

Para estes números contribuiu "o desempenho dos depósitos e outros recursos de clientes, que evoluíram de 60.847 milhões de euros em 31 de dezembro de 2019, para 63.259 milhões de euros no final do ano corrente, impulsionados pelo crescimento de 3.816 milhões de euros registado na atividade".

Menos 600 milhões de euros de crédito em moratória

No final de 2020, o BCP tinha mais de 8,5 mil milhões de euros de crédito em moratória, ou seja, menos 600 milhões face a setembro.

Do total de moratórias, 4,48 milhões de euros são contratos de crédito empresarial, que desceram 306 milhões.

O crédito a particulares protegido por moratórias chega a 4,08 milhões de euros, 3,36 mil milhões são moratória pública e 725 milhões moratória da Associação Portuguesa de Bancos (APB).

A justificar esta redução dos valores das moratórias estão cancelamentos, liquidações e moratórias que expiraram, entretanto.