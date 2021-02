Lisboa vai criar apoio específico para comerciantes do Mercado da Ribeira

Veja também:

A Câmara Municipal de Lisboa assegurou esta quarta-feira que vai criar um apoio específico para os comerciantes do Mercado da Ribeira, que reclamam estar excluídos dos apoios a fundo perdido criados pela autarquia devido à pandemia de Covid-19.

Intervindo na reunião pública da autarquia lisboeta, Ermelinda Simões, comerciante no Mercado da Ribeira, apelou para que a câmara “tenha em consideração” a sua situação e dos colegas que estão excluídos dos apoios municipais a fundo perdido, pois “são obrigados a declarar” as suas casas, localizadas fora da capital, como sede fiscal.

“Precisamos urgentemente de apoio”, sublinhou Ermelinda Simões, falando em nome dos comerciantes do mercado e realçando as “quebras muito grandes nas vendas”, uma vez que dependem essencialmente dos restaurantes e turistas.

Em resposta, o vereador Miguel Gaspar, que tem os pelouros da Economia e Inovação, garantiu que o município, presidido por Fernando Medina (PS), tem intenção de apoiar os comerciantes do Mercado da Ribeira.

“Em que termos ainda não lhe sei dizer porque gostaríamos de compreender melhor a vossa situação antes de decidirmos”, referiu, acrescentando que serão marcadas reuniões para os próximos dias.

O vereador reconheceu ainda a "responsabilidade acrescida do município de Lisboa" para com este equipamento, de gestão camarária, que é também o mercado da cidade com "maior pressão" no que respeita à quebra de vendas.

Os apoios a fundo perdido para os empresários da cidade, anunciados pela câmara no âmbito do Programa Lisboa Protege, destinam-se aos empresários com quebra de faturação superior a 25% e que tenham a sua sede na capital.

