Bazuca europeia. Rui Rio pede "papel de primeira linha" para a inovação

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu, esta quinta-feira, que o investimento dos futuros fundos europeus tem de reservar à inovação “um papel de primeira linha”, para que Portugal possa “melhorar empregos e salários”.

“Aquilo que é o objetivo de qualquer país, em particular Portugal, é melhorar empregos e salários, ter salários mais altos e melhores empregos”, afirmou Rio, no encerramento de uma conferência online organizada pelo Instituto Francisco Sá Carneiro e o Conselho Estratégico Nacional (CEN) do partido sobre “O papel da inovação no desenvolvimento económico local”.

O líder social-democrata considerou que, para o país ter produtos com “maior valor acrescentado”, a “palavra mágica é inovação”.

“A inovação é absolutamente fundamental para aquela competitividade que não assenta nos baixos salários. Isto é válido para qualquer sociedade, para um país como Portugal, que tem dos mais baixos salários da União Europeia, torna-se ainda mais premente”, considerou.