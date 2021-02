Paulo Madeira pede aposta total do Benfica numa prova que pode "salvar a época"

"O Benfica tem de apostar muito nesta Liga Europa, porque pode ser o título que salve uma época. O jogo vai ser complicadíssimo, mas estou convencido que o Benfica, com maior ou menor dificuldade, poderá ter equipa para ultrapassar este Arsenal", refere Paulo Madeira, em Bola Branca , antes do desafio de Atenas.

No poupar de centrais está o ganho

Jorge Jesus poderá voltar à fórmula de três centrais, tal como fez há uma semana em Roma, na primeira partida com os "gunners". Todavia, Paulo Madeira mostra preferência pelo esquema tradicional: "Sou sempre apologista de as equipas jogarem com dois centrais."

O antigo central benfiquista faz notar que há que tomar cuidado com os pormenores, num desafio em que falhar pode ser fatal.

"Obviamente, em situações esporádicas, pode utilizar-se essa fórmula dos três centrais, porque as equipas ficam mais coesas, mas só com o treino e com a sincronização entre jogadores é que se torna eficaz. Na primeira mão, as coisas correram bem, com o Lucas Veríssimo, mas hoje [esta quinta-feira], os pormenores vão ditar quem ganha e quem perde e o Benfica terá de ter muito cuidado se jogar com três centrais", adverte.

Mesmo sem estar inscrito na UEFA, Andreas Samaris faz parte da comitiva do Benfica na Grécia. Paulo Madeira entende o porquê desta inclusão. O médio é uma ajuda importante, mesmo fora das quatro linhas, para que as águias consigam superar o Arsenal.



"É um dos capitães de equipa, muito acarinhado por toda a gente. Jogadores e massa associativa têm um respeito enorme por ele e, sendo um jogo na terra dele, poderá ter essa dupla influência. Pode motivar, incentivar e ajudar muito a ultrapassar esta eliminatória. É um jogador importantíssimo no Benfica, mas ultrapassado o seu problema físico, segundo [Jorge] Jesus disse, poderá ser um elemento essencial no futuro", explica.