Paulo Madeira discorda de Jorge Jesus. "É o comandante do barco e é responsável"

Paulo Madeira considera que Jorge Jesus não pode sacudir por completo a responsabilidade pela crise desportiva do Benfica.

Jorge Jesus afastou responsabilidade, pessoal e coletiva, pela crise desportiva do Benfica. Na antevisão do desafio com o Arsenal, o treinador encarnado culpou, uma vez mais, a pandemia da Covid-19 pelo que está a suceder. Em declarações a Bola Branca, Paulo Madeira diz compreender as palavras do treinador, que "manifestou o que sentia e o que lhe ia na alma". No entanto, não concorda com a explicação na plenitude.

"A covid-19, obviamente, foi um dos fatores que prejudicaram o Benfica em termos desportivos, é um facto, mas foi um dos. Tem de haver mais fatores. Não se pode só associar o facto de o Benfica estar mal com a história da Covid-19. Ele é o comandante do barco e é responsável. Não só ele, mas tem de haver alguma responsabilidade. Se não, andávamos aqui todos a dizer que era o 'Manel, o Joaquim, o António' e nunca se dizia quem era, ou não, o responsável", assinala o antigo capitão do Benfica.