Jorge Jesus: "Saímos daqui emocionalmente pesados e castigados"

Jorge Jesus lamenta não só a derrota do Benfica com o Arsenal, que resultou no adeus à Liga Europa, mas também a forma como aconteceu.

Em declarações à Sport TV, no final da partida na Grécia, o treinador do Benfica não escondeu que a eliminação "tem efeito negativo".

"Jogaste com o Arsenal, estiveste em vantagem com 2-1, os jogadores sentiram que a passagem e a vitória eram uma grande possibilidade. Dava à equipa alento, porque ela tem andado a sofrer com os resultados. Poderíamos sair daqui moralizado por eliminar o Arsenal e, como perdemos, saímos daqui emocionalmente pesados e castigados. Mas não posso estar aqui só a falar dos aspetos negativos. A equipa jogou bem, conseguiu a reviravolta contra o Arsenal, teve momentos do jogo de grande categoria. Nota-se que a equipa está a pôr a cabeça de fora. Mas perdemos e a forma como perdemos ainda custa mais", admitiu.

Jorge Jesus explica opções

Jorge Jesus explicou as alterações no onze inicial com a necessidade de "pôr alguns jogadores mais frescos", devido ao pouco tempo de recuperação face ao jogo com o Farense: "Era importante mexer na equipa com alguns jogadores que não estivessem tão fatigados."

A ideia de meter Rafa Silva ao lado de Seferovic, na frente de ataque, foi para que o internacional português tivesse "liberdade ofensiva para criar". "E criou. Esteve muito bem", assinalou Jorge Jesus.

O treinador do Benfica fez questão, ainda, de defender a exibição de Lucas Veríssimo, que "voltou a fazer um bom jogo". O central brasileiro esteve no terceiro golo do Arsenal, mas o primeiro não teria sido culpa dele: Jorge Jesus preferiu atribuir mérito a Saka, que fez a assistência.

"O primeiro golo é uma diagonal do Aubameyang entre o Nico [Otamendi], o Jan [Vertonghen] e o Lucas Veríssimo, é um movimento de espaço. A bola nem entra na zona dele, entra mais na zona do Nico. Foi um momento de grande categoria do passe. Não podes estar à procura de culpados quando tem todo o mérito do adversário", sublinhou.