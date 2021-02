Ferreyra recorda João Félix: "Pode ganhar a Bola de Ouro tranquilamente"

Jesus ainda o utilizou esta época, mas Ferreyra ficou em branco nas três oportunidades concedidas. "Não estava a jogar quase nada no Benfica e sabia que a minha etapa ali tinha terminado", reconhece.

A passagem pela Luz, depois de ter brilhado no Shakhtar Donetsk, não foi feliz e os dois empréstimos ao Espanhol de Barcelona também não correram como o jogador desejava.

"Quando cheguei [ao Benfica] falavam-me de um miúdo de 18 anos que jogava bem. Parecia um bebé, mas nos treinos já via a qualidade que tem. Para ele era igual jogar na equipa B ou na equipa principal do Benfica. Este miúdo tem tudo, pode chegar onde quiser. Tem qualidade e mentalmente é muito forte", diz Ferreyra.

Em entrevista ao diário "AS", o argentino, agora jogador do Celta de Vigo, recorda o momento em que conheceu Félix.

Surgiu o interesse do Celta em janeiro e Coudet, o treinador, foi decisivo. "Disse que me queria e eu disse que sim. Foi tudo muito rápido", revela. Assinou até ao final da temporada e explica que a duração curta do contrato se deve às dúvidas sobre o estado em que se encontra.

"Disseram-me que primeiro pretendem ver como estou. A verdade é venho de duas temporadas muito más. Não era lógico darem-me um contrato longo. Ofereceram-me estes seis meses e depois se verá, dependendo do meu rendimento", observa.

Ferreyra foi sozinho da Luz para Vigo, mas esteve para viajar na companhia de Cervi. O seu compatriota acabou por permanecer no Benfica, depois de Jorge Jesus ter ficado agradado com a resposta dada por Cervi, quando foi chamado de urgência à equipa, numa altura em que o plantel tinha vários casos de Covid-19.