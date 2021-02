Arteta diz que o Benfica esteve na luta por culpa do Arsenal

Mikel Arteta considera que o Benfica só conseguiu disputar os 16 avos de final da Liga Europa porque o Arsenal "ofereceu" dois golos.

"Sofremos muito mais do que devíamos. Mas é culpa nossa, porque em dois jogos oferecemos dois golos, o que complicou a eliminatória. Pelo que se passou em Roma, tínhamos de vir aqui com 3-1. Neste jogo, não fizemos nada para estar a perder por 2-1. Foi culpa nossa, porque oferecemos dois golos que lhes permitiram entrar na eliminatória", afirmou o treinador do Arsenal, em declarações à Sport TV.

Ainda assim, o Arsenal conseguiu vencer por 3-2 e avançar para os oitavos de final. Arteta mostrou-se "muito contente com a coragem e crença" da equipa inglesa que, mesmo a perder, "tentou de todas as maneiras" operar a reviravolta e acabou por ter prémio.