Sporting negoceia Bruno Gaspar com clube canadiano

O Sporting está a negociar a transferência de Bruno Gaspar para os Vancouver Whitecaps da MLS, a liga norte-americana de futebol profissional.

Ao que a Renascença apurou, em cima da mesa está a possibilidade de um empréstimo até 31 de dezembro, com os canadianos a ficarem com opção de compra de 1,75 milhões de euros. O jogador, de 27 anos, tem contrato com o Sporting até 2023, mas não entra nas contas de Rúben Amorim.

O treinador tem Pedro Porro como opção principal para a posição da lateral-direito e no mercado de inverno recorreu à contratação, a custo zero, de João Pereira.

Bruno Gaspar está sem jogar desde o final da época passada, temporada em que foi campeão grego pelo Olympiacos, onde esteve por empréstimo do Sporting. O clube treinador por Pedro Martins não acionou a opção de compra que o contrato previa e o jogador regressou a Alvalade.

Dois títulos pelo Sporting e reencontro com Montero

Contratado à Fiorentina por 4,5 milhões de euros, em 2018/9, Bruno Gaspar fez 30 jogos pelo Sporting, na primeira época, e conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

Caso se concretize a transferência para os Vancouver Whitecaps, o internacional angolano vai reencontrar Fredy Montero, com quem jogou nos leões. O clube canadiano, onde também joga o luso-guineense Janio Bikel, passou ao "play-off" da MLS na época passada, mas foi eliminado na 1.ª ronda.

O campeonato norte-americano arranca no primeiro fim de semana de abril. Os clubes iniciaram a pré-temporada a 22 de fevereiro.

Bruno Gaspar, formado no Benfica, destacou-se na equipa B e foi contratado pelo Vitória de Guimarães de onde saiu para a Fiorentina. Representou, ainda, Sporting e Olympiakos.