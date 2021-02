Sporting continua a preparar o clássico sem Paulinho

O Sporting continua a preparar a deslocação ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, no próximo sábado, ainda sem Paulinho, que recupera de lesão.

O ponta de lança internacional português continua a realizar tratamento a uma lesão no tendão da coxa esquerda.

O avançado, reforço de janeiro, dificilmente será opção no sábado, como revelou Rúben Amorim no final do último jogo, contra o Portimonense.

"O Paulinho sentiu uma dor no último treino. Queixou-se ao médico, não fez grande alarido, mas tem uma lesão e ainda não sabemos a duração. Já tive aquela lesão, e pode ser pouco tempo ou mais tempo, mas temos o Tiago Tomás, o Tabata, o Jovane, o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos, que podem jogar ali. Acho difícil o Paulinho estar pronto para o FC Porto”, revelou Amorim.

O Sporting volta a treinar à porta fechada na quinta-feira, pelas 10h00, em Alcochete. O clássico FC Porto-Sporting está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.