Equipa de futebol do FC Porto homenageia Alfredo Quintana

A equipa de futebol do FC Porto manifestou apoio a Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol e da seleção portuguesa que na segunda-feira sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

Nas redes sociais, o FC Porto publicou uma fotografia do plantel e equipa técnica da equipa principal de futebol, após o treino, com uma camisola de Alfredo Quintana. "Juntos com a Família Quintana", lê-se a legenda.

Num "post" anterior, o FC Porto agradeceu "todas as mensagens e manifestações de apoio" a Alfredo Quintana. "A todos, o nosso sincero obrigado. Estamos juntos nesta luta. Força, Quintana", escreveu o clube.