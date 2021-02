Aloísio: "FC Porto tem condições para vencer o Sporting"

Aloísio considera que o FC Porto está num bom momento e que nesta altura tem condições para impor a primeira derrota ao Sporting no campeonato.

O antigo defesa portista entende que a vitória sobre a Juventus para a Liga dos Campeões (2-1) poderá servir de inspiração para os dragões alcançarem um triunfo no clássico de sábado e se manterem na corrida pelo título.

"Acredito que o Porto tem condições para vencer o Sporting e no futebol tem de se pensar assim. Sabendo das capacidades dos seus jogadores, Sérgio Conceição vai apresentar uma equipa competitiva, que tem ainda a motivação de ter vencido a Juventus na Liga dos Campeões. E é importante para o FC Porto vencer para poder manter a esperança na conquista do campeonato", afirma Aloísio.

O Porto está a 10 pontos do Sporting, no segundo posto do campeonato, e em caso de vitória no jogo da 21.ª jornada fica a sete pontos. Uma diferença ainda significativa que Aloísio justifica com uma diferença de coesão entre leões e dragões.

Jogos a mais do FC Porto e qualidade do Sporting

O elevado número de jogos disputados pelo FC Porto, em comparação com o Sporting, é também um fator que, na opinião do antigo defesa, contribuiu para o crescimento do fosso entre os dois clubes na tabela classificativa.

"Jogar três ou quatro competições não é fácil e jogar na Liga dos Campeões é um desgaste muito grande. É necessário ter um plantel com muitos jogadores de qualidade, que permita ao treinador fazer a troca de alguns atletas sem perder a qualidade da equipa. O Porto em alguns momentos perdeu a coesão pelos jogos da Champions e não foi tão poderoso e dominante em algumas partidas como deveria. Perdeu alguns pontos no campeonato em jogos que poderia ter ganho, ao contrário do Sporting que manteve a coesão e a regularidade", considera, em entrevista a Bola Branca.