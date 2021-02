Rui Rio sugere desconfinamento por regiões

Veja também:

O presidente do PSD, Rui Rio, exige ao Governo um plano de desconfinamento e propõe que a reabertura comece nas regiões com números mais baixos de novos casos de Covid-19.

"Se todos estes indicadores não evoluírem de forma tão positiva como nos últimos dias, acho que o país tem de ter um planeamento de desconfinamento por regiões, já que há regiões do país que têm números muito mais favoráveis do que outras", declarou Rui Rio.

O líder do PSD falava aos jornalistas, esta quarta-feira, após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito da renovação do estado de emergência por mais duas semanas, que vai contar com o voto favorável dos sociais-democratas.



As regiões com melhores indicadores da pandemia "não podem ser prejudicadas" pelo desempenho do total do país, defende Rui Rio, que também preconiza uma reabertura gradual das escolas e creches, a começar pelas crianças mais novas.



Rui Rio considera que "hoje já é tarde" para o Governo avançar com um plano de desconfinamento assente em critérios definidos pelos especialistas.



"Há dados concretos para fazer um plano"



Nestas declarações aos jornalistas, o líder da oposição não tem dúvidas de que o Governo dispõe de "dados concretos para fazer um plano, como há um mês havia. Não havia era há um ano, agora há. Eu direi que é por incapacidade [que não há plano], é preciso traçar objetivos".

“Em minha opinião, deve-se dizer que número de novos casos temos de atingir para começarmos a desconfinar. Se esse número é uma semana seguida abaixo dos mil ou dos 500, por exemplo, isso serão os técnicos a aconselhar. Não serei eu avançar com o número mágico, mas sou eu que digo que temos de ter um número”, declarou.



Mais importante do que definir uma data para o início da reabertura, Rui Rio considera que é preciso "saber em que circunstância é que desconfinamos. Para isso é preciso estabelecer os objetivos de novos casos, de número de internados, de internados em cuidados intensivos e valor do Rt, que estará muito próximo do que é aceitável”.

O presidente do PSD considera que é preciso implementar um plano de testes em massa para detetar rapidamente casos de Covid-19 e travar cadeias de transmissão.

"O Governo tem de ter preparado, e notoriamente não tem, uma capacidade acrescida de testagem, porque, no momento em que se desconfinar com valores baixos, temos de começar a testar para que os valores não voltem a disparar. A ideia que existe é que não está conseguido, até porque o número de testes tem baixado e não sabemos se a descida do número de casos não tem a ver com haver menos testes”, adverte Rui Rio.

Portugal regista esta quarta-feira mais 50 mortes e 1.480 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No dia em que o país ultrapassa a barreira dos 800 mil casos desde o início da pandemia, é atingido o número mais baixo de óbitos por Covid desde 8 de novembro.