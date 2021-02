Marcelo renova estado de emergência. "Desconfinamento deve ser planeado por fases"

Consulte aqui o decreto de renovação do estado de emergência, revelado depois de Marcelo Rebelo de Sousa ouvir os partidos com assento parlamentar.

O Presidente diz que se impõe renovar o estado de emergência par ao Governo "continuar a tomar as medidas mais adequadas para combater esta fase da pandemia, enquanto aprove igualmente as indispensáveis medidas de apoio às famílias, aos trabalhadores e empresas mais afetados".

A reabertura da sociedade deve acontecer "com base nas recomendações dos peritos e em dados objetivos, como a matriz de risco, com mais testes e mais rastreio, para ser bem-sucedido", defende Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República enviou esta quarta-feira para o Parlamento o decreto de renovação do estado de emergência por mais duas semanas, até meio do mês de março.

No final da audiência desta quarta-feira, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, assegurou que o Governo está a preparar um plano de desconfinamento.

José Luís Carneiro garante que o desenho do desconfinamento está a ser feito em articulação com os especialistas tal como o líder do PSD, Rui Rio, tinha pedido esta quarta-feira.

“O Governo está a preparar com as autoridades de saúde o plano de desconfinamento, observando os indicadores, procurando verificar se eles se consolidam, extraindo conclusões tão sólidas quando possível para decidir sem precipitações”, disse aos jornalistas o “número dois” do PS.

As garantias do PS surgem depois de esta quarta-feira o líder do PSD ter exigido ao Governo um plano de desconfinamento e proposto que a reabertura comece nas regiões com números mais baixos de novos casos de Covid-19.

Rui Rio considera que "hoje já é tarde" para o Governo avançar com um plano de desconfinamento baseado em critérios definidos pelos especialistas.



Portugal regista esta quarta-feira mais 50 mortes e 1.480 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No dia em que o país ultrapassa a barreira dos 800 mil casos desde o início da pandemia, é atingido o número mais baixo de óbitos por Covid desde 8 de novembro.

