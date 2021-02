"Governo não cumpriu". Catarina Martins critica falta de plano de desconfinamento

Veja também:

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, acusa o Governo de não estar a cumprir no combate à pandemia de Covid-19 e critica a falta de um plano de desconfinamento.

A líder do BE falava aos jornalistas após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito da renovação do estado de emergência por mais duas semanas.

“Tendo em conta a descida do número de casos, o que sabemos é que o povo português cumpriu na sua obrigação de controlar a pandemia. Infelizmente, o Governo não cumpriu. Porque os apoios sociais e a economia tardam em chegar e não temos ainda um plano de desconfinamento”, disse Catarina Martins.

A situação da pandemia em Portugal "merece ainda toda a preocupação e todas as cautelas", mas a coordenadora do Bloco defende que, "assim que possível", é preciso começar a reabrir as creches e as escolas de forma gradual.



Para isso, sublinha, é preciso criar condições, nomeadamente, reforçar os recursos humanos, realizar testes em massa e dar prioridade na vacinação contra a Covid-19 ao pessoal docente e não docente.

Os profissionais da educação "estão na linha da frente e são fundamentais para o funcionamento do país", sublinha.



Portugal regista esta quarta-feira mais 50 mortes e 1.480 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No dia em que o país ultrapassa a barreira dos 800 mil casos desde o início da pandemia, é atingido o número mais baixo de óbitos por Covid desde 8 de novembro.