“Governo está a preparar o plano de desconfinamento"

Veja também:

O Governo está a preparar um plano de desconfinamento, afirmou esta quarta-feira o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro.

O dirigente socialista falava aos jornalistas, esta quarta-feira, após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito da renovação do estado de emergência por mais duas semanas.

José Luís Carneiro garante que o desenho do desconfinamento está a ser feito em articulação com os especialistas tal como o líder do PSD, Rui Rio, tinha pedido esta quarta-feira.

“O Governo está a preparar com as autoridades de saúde o plano de desconfinamento, observando os indicadores, procurando verificar se eles se consolidam, extraindo conclusões tão sólidas quando possível para decidir sem precipitações”, disse aos jornalistas o “número dois” do PS.

José Luís Carneiro diz que importa, também, “garantir que os apoios sociais e económicos continuem a chegar às famílias e às empresas”.