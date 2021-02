Atrasos nas vacinas “obriga a recalendarizações” em Portugal, Timor e PALOP, admite MNE

Veja também:

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz-se “otimista e solidário”. Augusto Santos Silva admite que os atrasos no fornecimento das vacinas contra a Covid-19 poderão ter consequências quer em Portugal quer no âmbito da cooperação, mas explica que, “por haver dificuldades temporárias, não significa que se deixe de cooperar” com os outros países.

Nesta quarta-feira, na apresentação do balanço dos primeiros meses de aplicação do Plano de Ação na Resposta Sanitária à pandemia Covi-19 entre Portugal, os Países de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste, ao lado da ministra da Saúde, Augusto Santos Silva esclareceu que estima “iniciar o processo de distribuição dos 5% de vacinas” no âmbito da cooperação bilateral, “o mais cedo possível, ao longo do próximo semestre”.

Questionado sobre os detalhes desse processo de vacinação, Santos Silva disse que “ainda é cedo”, mas que estão a ser trabalhados os planos de vacinação, bem como a “formação de agentes” que irão administrar as vacinas.

Na primeira fase, o plano – que envolve Portugal, os PALOP e Timor-Leste – já implicou um investimento de três milhões de euros, bem como a disponibilização mais de 800 mil itens de material médico e de proteção individual.

Também no âmbito deste plano, explicou em conferência de imprensa perante vários embaixadores o chefe da diplomacia portuguesa, foram já realizadas 27 ações de formação, dado apoio técnico e realizados pelo menos cinco voos humanitários com material para países como Cabo Verde, São Tomé e Guiné Bissau.