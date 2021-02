Segurança diz ter visto agressões do SEF, muda versão e arrisca processo crime

Paulo Marcelo, que à altura dos factos (março de 2020) exercia funções no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, foi a primeira testemunha a ser ouvida, esta quarta-feira, na quinta sessão do julgamento que decorre no Campus da Justiça, em Lisboa.

“Isto aqui não é para ninguém ver! Deu com o bastão na parte das costas. Eu só vi dar uma, não sei se foram mais”. Foi desta forma que um segurança descreveu a intervenção dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados de homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk.

A meio do depoimento surgiu a questão: “quando os inspetores arguidos do processo entraram na sala onde estava a vítima, ouviu alguma coisa durante a intervenção do SEF?” E numa resposta cheia de rodeios e complementos evasivos, o segurança lá foi dizendo: “ouvir ouvi (…), sei lá”.

Os três inspetores arguidos no caso da morte de Ihor apareceram no dia seguinte, pouco depois das 8h00 da manhã.

Paulo Marcelo admitiu um facto já relatado noutra sessão por outra colega segurança: “atámos [ele e outro segurança de nome Manuel] os pés de Ihor com duas voltas de fita. Era para ele não se magoar. Ele era capaz de tirar tudo. Não me lembro se fui eu ou o meu colega, mas eu vi”.

“Ouvi pancadas e ouvi bater"



O segurança Paulo Macedo afirmou, então, que ouviu “gritos e sentia-se uma turbulência de muitos movimentos”.

“Ouvi pancadas e ouvi bater, várias seguidas. Não eram gritos sempre iguais. A reação do passageiro era totalmente diferente do que presenciei à noite quando fiz a vigilância dele.”

Descreveu Ihor como uma pessoa que “tinha poucos momentos sossegados como estou aqui sentado”.

Relatou que foi entregue uma revista a um colega - revista que nas imagens de videovigilância é transportada de forma enrolada. “Era para ver se entretinha o senhor Ihor, mas eu disse: oh Manuel, o senhor não vai prestar atenção a isso”.

Paulo Macedo disse depois que nesse 12 de março de 2020 - dia em que morreu Ihor - não saiu “descansado, porque não foi um dia normal”.

“Disse aos meus colegas: vocês digam a verdade, não queiram dizer uma coisa e depois outra. Havia certas coisas que eu não gostava no CIT”, frisou.

Testemunha apresenta contradições

“Olhei para depoimento da testemunha na Polícia Judiciária, leio a primeira linha e não confere, leio outra linha mais à frente e também não confere”, disse o juiz Rui Coelho.

Perante o testemunho e relatos contraditórios entre as palavras em julgamento e as palavras ditas à Polícia Judiciária durante o inquérito, o coletivo de juízes decidiu fazer a confrontação do segurança com esses testemunhos diferentes.

O juiz prosseguiu: “à PJ diz que Ihor estava deitado quando viu os inspetores com ele, hoje já estava de joelhos e prostrado; à Polícia Judiciária não fala do bastão e das pancadas, diz que não presenciou qualquer agressão, que não sabia se o arguido tinha o pé em cima da cabeça ou se estava a ameaçar Ihor. Aqui disse outra coisa: não sabia se estava algemado atrás das costas, hoje diz que sim e foi claro a descrever que o inspetor tinha o pé em cima da cabeça. São coisas completamente diferentes!”

O magistrado advertiu: “estamos a tentar perceber porque é que as declarações mudam e não são iguais!”.

A testemunha respondeu rapidamente: “foi aí que me prejudiquei, não é? Não quero prejudicar ninguém. É uma injustiça ir para os vigilantes uma culpa que não têm”. O depoimento do segurança foi diversas vezes marcado pela preocupação de “não prejudicar ninguém”.

A defesa do arguido Duarte Laja pediu ao tribunal extração de certidão para procedimento criminal depois do depoimento contraditório de testemunha que era segurança no CIT do aeroporto de Lisboa.

O advogado Ricardo Vieira Serrano fez o pedido no final da audição da testemunha que durou várias horas.

“Ficámos à toa com atuação dos inspetores”

Manuel Correia, o segundo segurança a ser ouvido esta quarta-feira, descreveu o sentimento com que ficou depois da chegada e intervenção dos inspetores arguidos junto de Ihor Homeniuk.

“Ficamos um pouco à toa. Não estávamos à espera da reação tão excessiva. Embora perceba que tenha sido uma situação complicada.”

“Ouvi gritos do sr. Ihor, não ouvi gritos dos inspetores. Recordo-me de ver Ihor deitado no colchão de barriga para baixo. O inspetor Laja e outro estavam lá. Laja disse, chateado, que não nos queria lá. Ele meteu-lhe o pé na cabeça e empurrou-a para baixo com força”, disse o segurança.

Antes da intervenção dos inspetores arguidos, Manuel Correia diz que ele e o colega colocaram fita adesiva nos pés, mas não nas mãos, justificando a prática como medida de segurança. “Ele não gostou que colocássemos as fitas nos pés. Ficou agitado”.

Confrontado pelo tribunal com o facto de estar agora a contar mais do que o que disse no depoimento à Polícia Judiciária durante a investigação, a testemunha respondeu: “Quando fui ouvido na PJ não quis contar tudo o que sabia. Quis passar despercebido nesta situação”.

[notícia atualizada às 16h03]