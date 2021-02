Os “outros” números da pandemia

Menos 9% livros vendidos

Talvez os portugueses tenham lido mais em 2020, devido ao confinamento geral, que em muitos dos anos anteriores. Esta é uma hipótese difícil de confirmar, mas é uma possibilidade que não pode ser descartada à partida. Talvez, saturados de ver séries em catadupa na Netflix, tenham ido tirar o pó às estantes e espreitar os tomos que tinham por ler em casa. Ou, porventura, pedido livros emprestados a amigos.

“Li mais. Desde há uns anos para cá, tenho apontado as leituras todas que faço. Li mais no período da quarentena inicial, no primeiro confinamento. Não logo no princípio, mas assim mais para maio, junho. E li muito mais. Em junho, li para aí 19 livros, quando o normal era ler nove ou assim", conta Catarina Durão Machado à Renascença.

A professora de História é uma leitora inveterada. Em abril do ano passado, quando a pandemia atingiu Portugal, Catarina percebeu que “o esquema” ia deitar “abaixo as editoras e as livrarias”. “Começamos todos a ficar com pena. Comecei a encomendar. Ainda fiz algumas encomendas na Leya, na Bertrand, na Fnac”, diz à Renascença.

Se os portugueses são todos como a professora de História e leram mais no ano passado, isso pelo menos não se refletiu nas vendas de livros. Em 2020, segundo dados da empresa de estudos de mercado GfK, foram vendidos 9,8 milhões de livros no país, menos 18% que em 2019.

O ano não foi fácil para o setor. Para Catarina, isso foi visível na Feira do Livro de Lisboa. “Achei muito mais fraca do que é normal. Havia muitos menos descontos. Andava louca para comprar alguns dos livros da Livros do Brasil e na hora H não estavam em promoção”, conta.

No final de junho do ano passado, impossibilitada de viajar, a professora de História tornou-se voluntária da Loja Social Dona Ajuda, no mercado do Rato, em Lisboa, onde pôde continuar a satisfazer o “vício de lidar com livros e comprá-los mais baratos”.

Em 2020, os portugueses gastaram 128,7 milhões de euros em livros, dos quais 33,6 milhões de euros em livros adquiridos em grandes superfícies de retalho alimentar. Aliás, a percentagem de venda livros em hipermercados cresceu para 26,1%, enquanto ano anterior havia sido de 23,7%.