​Morte Ihor Homeniuk: Segurança diz ter visto agressões e altera testemunho

“Isto aqui não é para ninguém ver! Deu com o bastão na parte das costas. Eu só vi dar uma, não sei se foram mais”. Foi desta forma que um segurança descreveu a intervenção dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados de homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk.



Paulo Marcelo, que à altura dos factos (março de 2020) exercia funções no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, foi a primeira testemunha a ser ouvida, esta quarta-feira, na quinta sessão do julgamento que decorre no Campus da Justiça, em Lisboa.

O segurança de uma empresa privada disse, sem ter sido questionado, que foi “à porta e não devia ter ido”, referindo-se ao momento em que, já fora de serviço, disse ter ido espreitar a sala onde os inspetores se encontravam com o passageiro ucraniano.

“Nesse momento, ele estava rodeado pelos inspetores, estava prostrado de joelhos e um inspetor tinha o pé em cima da cabeça de Ihor”, conta a testemunha.

“Não sei nomes. Um deles era conhecido pelo spray [que mais tarde identificou como sendo o arguido Duarte Laja] e outro pelo bastão [que identificou como sendo o arguido Bruno Sousa]”. A testemunha sublinhou ainda que os inspetores disseram: “Isto aqui não é para ninguém ver!”.