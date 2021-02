Gouveia e Melo. Adiar segunda dose permite vacinar mais 200 mil pessoas até fim de março

O coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, que está a ser ouvido a pedido do PSD na comissão parlamentar de Saúde, defendeu o adiamento da toma da segunda dose para permitir a vacinação de mais 200 mil pessoas até ao fim de março.

“Está a ser estudado, a meu pedido, pela Direção-Geral da Saúde e pelo Infarmed, se podemos alargar este período por duas semanas, de forma a conseguirmos antecipar a vacinação a cerca de 200 mil pessoas. Reforçar a vacinação uma ou duas semanas mais tarde praticamente não vai fazer grande variação no processo de defesa da pessoa que já foi vacinada com a primeira dose”, admitiu o vice-almirante Gouveia e Melo.



Nesta audição sublinhou que “deve ser privilegiada a antecipação da vacinação por diversos motivos”, entre os quais a meta da União Europeia de ter 80% da população com mais de 80 anos vacinada até ao fim do primeiro trimestre.

“É um princípio bom: 70% de proteção é melhor do que 0% de proteção para 200 mil pessoas durante um período alargado”, sublinhou, assumindo a incerteza atual na concretização destes números: “É uma preocupação, não tenho a certeza de que vamos conseguir atingir o objetivo face ao número de vacinas que temos”.

O deputado Ricardo Baptista Leite, do PSD, quis saber se face aos constrangimentos de disponibilidade de não faria sentido reverter a decisão de não comprar 800 mil doses da vacina da Moderna, a que Portugal tem contratualmente direito. Henrique Gouveia e Melo responde que dispensar vacinas nesta fase não faz sentido. “É uma questão que está a se negociada com o Infarmed. Mas os pedidos que faço, como coordenador, é que todas as vacinas que possam chegar, neste período face às incertezas, são válidas e importantes.”