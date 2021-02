​Cuidados Paliativos querem aproveitar “bazuca europeia” para corrigir desigualdades

Reforço de equipas comunitárias e investimento na assistência hospitalar aos doentes em fim de vida são algumas das propostas que a Associação Portuguesa dos Cuidados Paliativos (APCP) acaba de apresentar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em fase de consulta pública.



É essencial não perder esta oportunidade para “corrigir as desigualdades no acesso aos cuidados paliativos”, afirma a presidente da APCP, em declarações à Renascença. Catarina Pazes sublinha que os milhões da bazuca europeia não podem ser desperdiçados, têm de chegar aos que mais precisam.

“Este plano é visto por nós como uma oportunidade extraordinária de corrigir assimetrias e desigualdades gravíssimas no acesso a cuidados, e a serviços de saúde, em Portugal, nomeadamente ao nível dos cuidados paliativos. É necessária uma estratégia muito bem pensada para que este dinheiro seja, de facto, bem investido e que existam resultados concretos para a vida das pessoas, e das famílias, com necessidades paliativas”, defende.

A Associação Portuguesa dos Cuidados Paliativos apresenta um conjunto de propostas no âmbito do PRR.

Desde logo será necessário criar mais equipas comunitárias de apoio domiciliário, porque neste momento só existem 26 para todo o país.

“Propomos que as equipas existentes - as equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos - sejam dotadas dos recursos e materiais para que o seu trabalho responda efetivamente às necessidades da população e a criação de, pelo menos, mais 40 equipas comunitárias, de forma a abranger toda a população do país. Neste momento só existem 26 equipas comunitárias”, afirma Catarina Pazes.