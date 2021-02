Brasões florais em Lisboa. Câmara e peticionários terão chegado a acordo

A notícia é avançada nesta quarta-feira pelo “ Diário de Notícias ”, segundo o qual Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, e o vereador do Clima e Estrutura Verde, José Sá Fernandes, se reuniram na terça-feira com o líder do Movimento Nova Portugalidade, Rafael Pinto Borges. Do encontro terá saído a garantia da autarquia de que "não há má vontade contra os brasões" e, da parte dos peticionários, de que nada os move contra a Câmara de Lisboa, havendo “apenas uma discordância de cidadania”.

Estará resolvida a polémica em torno dos brasões florais existentes na Praça do Império, em Lisboa (na zona dos Jerónimos e do CCB). Depois de uma reunião de mais de duas horas, peticionários contra o fim dos brasões e autarquia chegaram a acordo para a preservação destes arranjos.

A polémica começou há cinco anos, quando, em 2016, a Câmara de Lisboa aprovou, com os votos contra da oposição, a decisão do júri do concurso de ideias lançado para renovação do Jardim da Praça do Império, que não previa a recuperação dos brasões florais.

A decisão foi contestada, mas o assunto acabou por cair no esquecimento. Neste ano, a polémica voltou a ser notícia, porque foi adjudicada a obra para retirar os brasões.

