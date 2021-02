Venezuela dá ordem de expulsão à embaixadora portuguesa da UE

A Venezuela dá 72 horas para embaixadora da União Europeia (UE), a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, deixar o país.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, notificou oficialmente a embaixadora, avança a RTP3.

A notícia é conhecida depois de o Parlamento venezuelano, controlado por Maduro, ter aprovado, por unanimidade, uma resolução que pede ao Governo que declare “persona non grata” a embaixadora da União Europeia, a portuguesa Isabel Pedrosa.

A decisão é tomada depois de a UE ter adicionado 19 pessoas à lista de sanções contra personalidades do Governo venezuelano.

A aprovação do “acordo de repúdio” teve lugar a pedido do presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, que classificou de “grosseiras e ilegais” as “medidas coercitivas, unilaterais” tomadas pelo bloco europeu.

[notícia em atualização]