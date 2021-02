OMS faz chegar 600 mil doses de vacina anti-Covid ao Gana

Veja também:

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez chegar esta quarta-feira 600 mil doses de vacinas anti-Covid ao Gana.

Trata-se do primeiro lote de vacinas distribuídas ao abrigo do programa Covax, que tem por objetivo partilhar vacinas com os países em desenvolvimento.

As vacinas foram descarregadas em Accra, esta quarta-feira e serão destinadas em primeiro lugar a profissionais de saúde e pessoas com antecedentes médicos, idosos acima dos 60 e dirigentes políticos. A vacinação deve começar na próxima semana neste país de cerca de 30 milhões de habitantes.

O Gana foi escolhido como primeiro destino de vacinas ao abrigo da Covax depois de ter garantido conseguir fazer uma distribuição rápida e de ter preenchido os restantes critérios exigidos pela OMS.

Ainda esta semana a organização espera fazer outra entrega na Costa do Marfim.

Até ao final do ano o programa Covax espera poder distribuir cerca de dois mil milhões de vacinas.

As vacinas entregues ao Gana esta quarta-feira foram produzidas pela Serum Institute, na Índia, e desenvolvidas pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Todas as vacinas do programa Covax são pagas através de donativos. Para além de tratar do fornecimento das vacinas a OMS está a trabalhar para treinar o pessoal que as vai administrar e ainda de garantir condições de preservação.