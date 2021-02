AstraZeneca “está a trabalhar para aumentar a produtividade” e não falhar prazos

Veja também:

A AstraZeneca "está a trabalhar para aumentar a produtividade na sua cadeia de abastecimento na UE" e usará "a sua capacidade global para garantir a entrega de 180 milhões de doses à UE no segundo semestre do ano", disse à Agência France Prece (AFP) um porta-voz do grupo sueco.

Esta informação surge após a notícia de que poderia voltar a falhar entregas à Europa.

A farmacêutica anunciou que pode fabricar na Europa apenas metade das doses que deve fornecer à UE no segundo semestre do ano, tendo que produzir o restante das doses prometidas noutros lugares. "Cerca de metade do volume esperado deve vir da cadeia de abastecimento da UE" e o resto virá da rede internacional da empresa, afirmou o porta-voz.

Na UE, existem de momento três vacinas aprovadas contra a Covid-19: a da Pfizer-BioNtech, Moderna e AstraZeneca.