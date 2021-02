Alemanha e Bélgica apreenderam 23 toneladas de cocaína a caminho da Holanda

As autoridades alfandegárias da Alemanha e da Bélgica intercetaram mais de 23 toneladas de cocaína nos portos de Hamburgo, na Alemanha, e de Antuérpia, na Bélgica, naquela que é já considerada a maior apreensão de cocaína de alguma vez realizada em solo europeu.

A droga apreendida teria como destino os Países Baixos.

Em Hamburgo foram encontradas 16 toneladas de droga distribuídas por cinco contentores. A cocaína estava escondida em latas de enchimento de parede provenientes do Paraguai.

As autoridades alemãs não determinaram o valor da droga apreendida, mas admitem que o preço de mercado ascende a muitos milhares de milhões de euros, atendendo ao elevado grau de pureza do produto apreendido.

Os funcionários da alfândega de Hamburgo examinaram os contentores apreendidos depois de se terem apercebido de "claras irregularidades" no conteúdo.

"Além de uma série de produtos genuínos, embalados logo atrás da porta do contentor, várias latas estavam, de facto, cheias com outros produtos", disseram as autoridades.

"Esta é a maior quantidade de cocaína já apreendida na Europa e uma das maiores apreensões individuais em todo o mundo", disse a alfândega alemã, referindo-se apenas ao transporte de Hamburgo.

No porto belga de Antuérpia, a apreensão foi desencadeada pela polícia alemã que foi informada da presença de cocaína num contentor de blocos de madeira oriundo do Panamá. Foram apreendidas 7,2 toneladas de droga.

Um homem de 28 anos foi detido, por suspeitas de envolvimento no tráfico de droga.

O trânsito de estupefacientes entre a América do Sul e a Europa é, na maior parte dos casos, dominado por grupos de narcotraficantes do Brasil que operam no Paraguai.

Razão pela qual as drogas são, frequentemente, enviadas em contentores paraguaios para cidades portuárias na Europa.

Em 2020, as autoridades europeias intercetaram mais de 100 toneladas de cocaína destinada ao mercado europeu.