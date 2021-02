O Sporting venceu, esta quarta-feira, em casa, o Candoso por 6-3 e aproveitou o deslize do Benfica para subir à liderança isolada do campeonato.

O Benfica empatou em casa do Portimonense a três golos e fica para trás na tabela classificativa.

Os leões somam agora 65 pontos, mais dois do que o Benfica, que tem 63. Longe da luta pelo título, o Fundão é terceiro, com 40 pontos, a 25 do líder.