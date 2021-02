Sequeira volta às opções no Braga. Raul Silva e Esgaio não vão a Roma

Sequeira e Hernâni são as grandes novidades na convocatória do Sporting de Braga para o jogo com a Roma, em que a equipa portuguesa tentará reverter o resultado do encontro da 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

A Roma venceu por 2-0 na Pedreira, está em vantagem na eliminatória, mas esta quinta-feira o Braga ainda tem uma oportunidade para mudar o curso da história.

Depois de ter cumprido castigo frente ao Tondela, Sequeira volta às opções e deverá regressara, igualmente, à titularidade. Na defesa há uma alteração forçada. Esgaio foi expulso no jogo de há uma semana e está suspenso para o desafio em Itália.

Na comitiva minhota segue também Hernâni, jovem extremo da equipa B que Carvalhal já usou em alguns jogos esta época. Rui Fonte, Moura, Iuri Medeiros, David Carmo e Castro, lesionados, não entram nas opções.

O Roma-Braga, a contar para a 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, é esta quinta-feira às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Rogério;

Defesas: Zé Carlos, Sequeira, Tormena, Borja, Rolando e Bruno Rodrigues;

Médios: Al Musrati, André Horta, João Novais, Fransérgio, Piazon e Gaitán;

Avançados: Galeno, Abel Ruiz, Sporar, Hernâni, Ricardo Horta e Vítor;