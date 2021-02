Quem deveria apitar o clássico entre FC Porto e Sporting?

Paulo Pereira, especialista em arbitragem e comentador da Renascença, considera que João Pinheiro é o "candidato ideal" para apitar o clássico de sábado entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão.

O VAR Bola Branca acredita que Artur Soares Dias e João Pinheiro são os mais fortes candidatos à nomeação. Na opinião de Paulo Pereira, João Pinheiro é o candidato ideal.

"Se eu pudesse decidir, escolhia João Pinheiro. Está a fazer uma época muito interessante e, de todos os internacionais, tem sido o mais regular. Nas nossas análises, na Renascença, todos os seus trabalhos foram positivos. Teve nota 5 no recente Benfica-Belenenses SAD, da Taça de Portugal. Nota máxima, que raramente atribuo, mas ele está em muito boa forma. Para mim, o candidato ideal é o João Pinheiro", afirma.

Artur Soares Dias é o "joker habitual, o mais conceituado a nível internacional", mas Paulo Pereira recorda a polémica recente do árbitro com o FC Porto, no jogo contra o Sporting de Braga, na Taça de Portugal. O especialista salvaguarda que o Conselho de Arbitragem pode querer surpreender na nomeação.

"Se o Conselho de Arbitragem quiser surpreender, escolhe o Tiago Martins. Mas nesta fase conturbada para o setor, há que ter uma garantia de qualidade e vão escolher o João Pinheiro ou o Artur Soares Dias, que é joker habitual, o mais conceituado a nível internacional", referiu.

Um internacional ou o "outsider" Nuno Almeida



No lote de disponíveis há mais possibilidades, onde não entram Luís Godinho e Fábio Veríssimo: "Estão fora da equação devido a questões de ordem técnica e pelas arbitragens que têm feito", perspetiva.

Paulo Pereira acredita que a escolha cairá num dos árbitros internacionais ou Nuno Almeida, que apesar de não ser árbitro FIFA, tem sido escolhido para jogos importantes.

"O escolhido será um dos internacionais: Artur Soares Dias, João Pinheiro, Hugo Miguel, Tiago Martins e o outsider Nuno Almeida, que não é árbitro FIFA mas tem merecido, por parte do Conselho de Arbitragem, nomeações para jogos importantes. Deste leque sairá o escolhido para o clássico FC Porto-Sporting", concluiu.

A partida realiza-se no próximo sábado às 20h30 no Estádio do Dragão. Um jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.