Liga interdita relvados de Boavista, Marítimo e Belenenses SAD a treinos

Os relvados dos estádios de Marítimo, Boavista e Belenenses SAD foram interditos a treino após novas vistorias técnicas realizadas pela Liga Portugal, de acordo com o jornal "O Jogo".

O Marítimo não poderá treinar no Estádio dos Barreiros até ao próximo jogo oficial, frente ao Moreirense, a contar para a 22.ª jornada do campeonato. O encontro ainda não tem data certa, mas deverá realizar-se por volta do dia 7 de março.

Relativamente o Jamor, casa do Belenenses SAD, e Bessa, do Boavista, ainda não há data marcada para o levantamento da interdição.

Também para Santa Clara e Nacional há interdições. Os açorianos e os alvinegros só poderão realizar um treino por semana nos relvados do Estádio de São Miguel e do Estádio da Madeira, respetivamente.

O relvado estádio do Cova da Piedade, da II Liga, foi igualmente interditado a treinos. O Leixões foi limitado a um treino por semana.