Carvalhal promete Braga a discutir passagem com a Roma até ao último segundo

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, reconhece maior favoritismo à Roma para seguir em frente na Liga Europa, depois de vitória por 2-0 na primeira mão da eliminatória dos 16 avos de final, em Portugal, mas mantém esperança que a sua equipa vai lutar pela passagem.

"Nenhuma das equipas vai facilitar e vai tentar ganhar o jogo, não tenho dúvidas. Sabemos que a Roma tem vantagem, se fosse 0-0, seria 50% para cada lado, mas assim, com 2-0, a Roma tem 70% ou 80% de probabilidade de passar. Mas havendo 1% de possibilidade, é para agarrar com todas as forças. Quando alguém se agarra a isso e tenta mudar um resultado negativo nunca é milagre, é fruto do trabalho, da competência e do esforço", disse, em conferência de imprensa.

O técnico minhoto volta a reforçar a qualidade da equipa de Paulo Fonseca e a destacar os erros de arbitragem da primeira mão: "O jogo ficou alterado com a expulsão e estes pormenores mudam um jogo. Quem sabe se amanhã não é a Roma a ficar com 10 jogadores e nos perdoam um penálti. Muito pode acontecer em 90 minutos".

"Sabíamos antes do primeiro jogo que era uma eliminatória muito difícil. Têm uma grande equipa e um grande treinador, mas não contavamos com outros fatores. A Roma foi a equipa mais perigosa, mas houve um fator a desiquilibrar e que nos tirou do jogo. Temos em mãos uma tarefa difícil, começa 2-0 para eles no momento em que começa o jogo", diz.

A chave pode ser ignorar o resultado da primeira mão e jogar para vencer a partida: "Não devemos olhar muito para o resultar da primeira mão, olhar sim para a nossa qualidade e estar dentro do jogo nos 90 minutos. É um adversário muito difícil, mas temos de equilibrar o jogo e discutir a eliminatória até ao último segundo, que foi o que prometemos".

O jogo entre Roma e Sporting de Braga está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Olímpico de Roma, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.