Tottenham despacha Wolfsberger com "bis" de Carlos Vinícius

O Tottenham recebeu e venceu, esta quarta-feira, o Wolfsberger, por 4-0, em jogo adiantado da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, e seguiu em frente na competição.

Dele Alli abriu o marcador para a equipa de José Mourinho com um golaço aos 11 minutos de jogo, de pontapé de bicicleta, assistido por Doherty.

Os "spurs" dilataram vantagem já na segunda parte, aos 50 minutos de jogo. Dele Alli cruzou para o segundo poste e Carlos Vinícius, de cabeça, marcou o segundo do encontro. Aos 73, Gareth Bale fez o terceiro com um belo remate colocado de primeira, com mais uma assistência de Alli, a figura do encontro.

Perto do fim, aos 83, Carlos Vinícius bisou, aproveitando um roubo de bola de Scarlett. O brasileiro rematou colocado de primeira, sem hipótese de defesa.

O Tottenham junta a esta vitória a goleada por 4-1 em Wolfsberg e segue para os oitavos de final da prova.