Paulo Fonseca não dá Braga como vencido na Liga Europa

Convidado a responder a várias perguntas sobre o jogo com o Milan, marcado para o fim de semana e importante nas contas da Roma no campeonato italiano, Paulo Fonseca esforça-se por falar sobre o Braga e sublinha que a eliminatória da Liga Europa "não está fechada".

Apesar da vantagem de dois golos (0-2) conquistada em Portugal, o treinador sabe que a equipa de Carvalhal viaja com a esperança de dar a volta ao resultado.

"Esta eliminatória não está fechada. O Braga é um adversário muito forte e devemos ter a atitude certa para defrontar esta equipa. Conheço bem a mentalidade deste clube e destes jogadores. Eles querem dar a volta a esta eliminatória", reforça, na conferência de imprensa de lançamento do jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, marcado para quinta-feira.

É por este motivo que Paulo Fonseca adverte que os jogadores da Roma "têm de ter a ambição de vencer e não de gerir o jogo".

Problemas na defesa

Ibañez, lesionado no jogo da 1.ª mão, Smalling e Kumbulla ainda não estarão disponíveis para defrontar o Braga. Problemas para Paulo Fonseca no centro da defesa, que o treinador terá de resolver. Problemas que, provavelmente, voltará a ter no desafio de domingo com o Milan.

Fazio e Juan Jesus poderão ser soluções para o encontro do campeonato, mas não estão inscritos na UEFA e, por isso, não podem ser utilizados na quinta-feira.