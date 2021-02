Jogo com o Benfica é vital para o Arsenal

Mikel Arteta considera que o Arsenal-Benfica desta quinta-feira é um jogo-chave para os dois clubes. Longe dos objetivos previstos nos respetivos campeonatos, ambos têm na Liga Europa uma "tábua de salvação", mas só um a poderá agarrar.

"É um jogo importante e um jogo muito importante a nível mental e de confiança. Vai ditar se continuamos na competição. O Benfica é um adversário duro, é uma equipa de Liga dos Campeões, com um treinador muito experiente. Este jogo é uma final para ambos", observa o treinador do Arsenal.

Afastados do título inglês, os londrinos procuram garantir presença na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. Com essa meta a 11 pontos de distância, neste momento, na Premier League, a Liga Europa tem de ser ponderada como caminho para lá chegar.

"Enquanto for matematicamente possível [via campeonato], vamos tentar. Mas a Liga Europa também dá acesso à Liga dos Campeões [o vencedor entra diretamente na fase de grupos]. Temos de estar vivos em ambas as competições", diz Arteta.

Arsenal gosta da pressão

O Arsenal entra em vantagem no jogo desta quinta-feira, para a 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, depois do empate a um golo na 1.ª mão, em Roma. O golo marcado pelos londrinos conta como golo fora.