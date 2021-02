Diogo Jota regressa aos treinos no Liverpool

O internacional português Diogo Jota está totalmente recuperado da lesão no joelho e já integra os treinos do Liverpool sem limitações.

O avançado lesionou-se a 9 de dezembro, no jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Midtjylland, com uma lesão nos ligamentos do joelho.



Depois de dois meses de recuperação, Jota está de regresso num momento difícil para o Liverpool, que está no sexto lugar da Premier League, com quatro derrotas consecutivas.

Diogo Jota foi contratado este verão ao Wolverhampton, depois de três épocas no clube, e apontou nove golos em 17 jogos disputados pelos "reds".

O Liverpool de Jurgen Klopp conta ainda com uma longa lista de lesionados, com Joel Matip, Van Dijk, Joe Gómez, Milner, Fabinho e, mais recentemente, o capitão Jordan Henderson.