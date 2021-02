TAP alargou prazos de pagamento de moratórias aos bancos

Lá se lê que, no que se refere a empréstimos bancários, o montante total adiado “representa uma média de 16% do total da dívida bancária ”, o que representa “uma grande concessão neste setor”.

O documento é composto por 197 páginas e contém várias partes ilegíveis por se considerar que “constituem segredo comercial”. Foi disponibilizado na segunda-feira ao Parlamento a pedido do CDS, que, em dezembro, requereu a divulgação do plano de reestruturação da TAP entregue em Bruxelas.

A TAP adiou pagamentos a bancos para além do prazo da moratória. Segundo o jornal “Público”, o documento já entregue no Parlamento, e datado de dezembro, indica que os bancos “concordaram em adiar as datas de vencimento em cerca de ano e meio , para evitar aumentos significativos de pagamentos após a moratória”.

Os anos de 2020 e de 2021 apresentam-se como os mais problemáticos, diz o “Público”, dada a quebra no número de passageiros e nas receitas. Além do adiamento do pagamento das moratórias, estão em curso outras medidas para cortar nos custos, como redução de pagamentos de “leasing” de aviões, adiamento de entrega de novos aviões, corte de postos de trabalho e reduções nos custos com salários.

Entre quinta e sexta-feira, os tripulantes de cabina do Grupo TAP vão votar o acordo de emergência assinado entre Governo, empresa e Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). No primeiro dia, votam os trabalhadores da Portugália e, no segundo, os tripulantes da TAP.

A votação no Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) também decorre na sexta-feira, dia 26.

Além da dívida bancária, a TAP SA tem cerca de 700 milhões de euros em obrigações, que colocou junto de vários investidores, que não se sabe se serão afetados.