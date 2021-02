Lucros da EDP cresceram mais de 50% em ano de pandemia

A EDP obteve, no ano passado, lucros atribuíveis aos acionistas de 801 milhões de euros, um crescimento de 56% em termos homólogos, adiantou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, o grupo referiu que, por sua vez, o resultado líquido recorrente da "subiu 6%, em 2020, para 901 milhões de euros, suportado pelo crescimento da atividade de produção de energia renovável, que registou um aumento de 7% face a 2019, para os 47,3 TWh [terawatt-hora] de produção eólica, hídrica e solar".

No entanto, outros efeitos não recorrentes tiveram um impacto líquido negativo de 100 milhões de euros, que levaram a que o resultado se fixasse em 801 milhões de euros, indicou a EDP.

Destes efeitos, o grupo destaca "custos com o encerramento da central a carvão de Sines", uma "provisão relativa à devolução de alegada sobrecompensação das centrais CMEC no mercado de serviços de sistema, no período de 2009-2013", o "custo anual com a Contribuição Extraordinária do Sector Energético [CESE]", perdas "por imparidades relativas ao valor contabilístico das centrais a gás em Portugal e Espanha", custos "com saídas antecipadas de colaboradores por pré-reformas" ganhos "contabilísticos com alienação de operações de produção convencional e comercialização em Espanha e Portugal" e o "ganho contabilístico resultante dos termos finais da resolução do litígio regulatório sobre encargos GSF no Brasil", explicou o grupo.

A EDP pagou, em 2019 e 2020, 129 milhões de euros de CESE, segundo o documento.