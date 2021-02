EDP suspeita de engenharia financeira para evitar pagar impostos por venda de barragens

"De acordo com a lei portuguesa, quando há mudança de concessão há lugar ao pagamento de imposto de selo e também IRC sobre as mais-valias", começa por explicar Óscar Afonso.

Óscar Afonso explica as manobras de engenharia financeira feita pela EDP, para evitar o pagamento de impostos ao Estado.

"Inicialmente o que a EDP fez foi construir uma empresa, uma nova sociedade, com a designação Camirengia, portanto inicialmente a EDP transferia para essa nova sociedade e depois essa sociedade vendia à Águas Profundas, que era da Engie e fundia-se com essa empresa da Engie e no final desaparecia e o negócio prosseguia com a nova empresa agora no consórcio da Engie que entretanto ela própria mudou de nome."

Segundo o Bloco de Esquerda, só em imposto de selo o Estado deixou, com esta operação, de arrecadar mais de 100 milhões de euros.

Nem o Governo, nem a EDP deram, até ao momento, explicações públicas sobre o negócio.