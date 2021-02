Ter mais bola é sugestão de Pizzi para vencer o Arsenal

O Benfica vai entrar em campo, na quinta-feira, frente ao Arsenal, em Atenas, em desvantagem no marcador. O golo do empate (1-1) marcado pelos ingleses conta como golo fora, ainda que a partida se tenha realizado em terreno neutro (Roma).

A situação no campeonato não está favorável - o Sporting lidera com 15 pontos de vantagem sobre os encarnados, que ocupam o quarto lugar -, mas o capitão assegura que o grupo está unido e confia no treinador .

Com o período difícil, provocado por vários casos de Covid-19 no plantel, ultrapassado, Pizzi crê que é momento de todos se "focarem nos jogos e na oportunidade de chegar longe na Liga Europa".

As críticas que a equipa tem recebido provocaram uma reação de Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Arsenal, e o técnico rejeitou responsabilidades no momento desportivo que o clube atravessa.

Ilibou ainda os seus jogadores, o presidente e toda a estrutura. Jorge Jesus considera que foi os feitos da pandemia estão na origem dos problemas.

Com a situação ultrapassada, Pizzi espera que a equipa possa oferecer aos adeptos a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa. O jogo com o Arsenal é esta quinta-feira às 17h55. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.