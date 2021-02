"Não saio por pé nenhum". Jorge Jesus rejeita responsabilidade pela crise do Benfica

Jorge Jesus descarta responsabilidades pela crise de resultados do Benfica e garante que não se demitirá. O treinador insurge-se contra as críticas, que considera injustas, e pede mais "carinho" para ele próprio, para os jogadores e para o presidente, Luís Filipe Vieira. "Eu não vou sair por pé nenhum porque não me sinto responsável por esta crise do Benfica. Nem eu, nem os jogadores, nem o presidente, nem a estrutura. Fomos apanhados no meio de uma pandemia que foi novidade para toda a gente. Se eu estivesse a trabalhar e aparecessem estes resultados, eu assumia as minhas responsabilidades", declarou o técnico encarnado, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, antes de sublinhar: "Não falhei e poucas vezes falho." Jorge Jesus considera que o Benfica foi "alvo de críticas injustas", durante os últimos dois meses e meio, e responsabiliza o surto de Covid-19 que assolou a equipa em janeiro pelos maus resultados:

"Esta crise não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os meus jogadores. Também disseram que eles não corriam, não suavam a camisola, mas como, se eles vieram de uma doença que ninguém consegue controlar? Depois do jogo do Porto, tivemos 10 jogadores com Covid, mais 16 pessoas do 'staff'. Os jogadores perderam várias sessões de treino durante dois meses e tal. [Dizem que] a mensagem não passa. Mas qual mensagem, se não podíamos sequer estar juntos para falar?"

Jogadores demoraram a recuperar

O treinador lembrou que, no final de dezembro, o Benfica era segundo classificado, a dois pontos do Sporting. Surgiu, então, o surto de Covid-19, com novos casos "semana após semana". Por arrasto, os maus resultados. Neste momento, o Benfica é quarto, a 15 pontos do líder. Jesus garantiu que os efeitos do novo coronavírus duraram: "Os meus jogadores são controlados em todos os treinos e todos os jogos. A um jogador que teve Covid perguntem-lhe quantos mais dias teve dificuldades. Tive de pôr a jogar alguns jogadores ao 13.º dia, incluindo este [Pizzi, que estava sentado ao lado do treinador], que no final de um jogo me disse: 'mister, estou muito diferente, isto ainda nos marca'." "Uma coisa é ter Covid e estar em casa em teletrabalho. Outra coisa é ter Covid e estar a correr. A máquina do jogador é ele", vincou. Agora, todos os jogadores estão recuperados, já capazes de fazer dez ou mais quilómetros por jogo, "um sinal que a equipa está a melhorar fisicamente". Ainda assim, a doença "marcou psicologicamente". "Temos muitos pontos de diferença para o primeiro [do campeonato], mas ainda temos muita coisa para ganhar", garantiu o técnico. Jorge Jesus considera que "a imunidade chegou ao grupo do Benfica" e que, "durante três, quatro meses não haverá casos de Covid no Benfica". Só Rafa, Samaris e Chiquinho não tiveram Covid", explicou.

Jorge Jesus pede "carinho" para todos

Jorge Jesus deu, por isso, uma "bofetada" nas críticas e pediu, em vez disso, "carinho" para os seus jogadores e todos na estrutura. "Chegou ao limite de ler tanta coisa a ofender. Hoje disseram-me que vai haver um 'buzinão' pela crise do Benfica. Devia haver um 'buzinão' é para nos dar carinho a mim, aos jogadores e ao presidente. Não sabem aquilo por que passámos durante dois meses e meio", atirou, exaltado. Jorge Jesus insistiu que "os jogadores do Benfica precisam de carinho e não de dúvida" e que todo o clube "devia estar junto": "O presidente, o treinador, os jogadores e a estrutura não conseguem controlar uma pandemia que esteve durante dois meses e meio aqui dentro. Claro que tivemos culpas noutras coisas. Agora, chega de me responsabilizarem a mim, ao presidente do Benfica a mesma coisa, porque ele não treina, e aos jogadores do Benfica a mesma coisa." Jorge Jesus descartou, portanto, qualquer possibilidade de sair do Benfica ou que haja qualquer desentendimento com Luís Filipe Vieira. "Eu vim para o Benfica porque acreditei no projeto do presidente e continuo a acreditar. O presidente não tem responsabilidade pela Covid. No meu último clube [Flamengo, do Brasil], só não ganhei o Mundial de Clubes. Os meus jogadores ganharam o resto. Sei que os treinadores nem sempre ganham, mas em relação a isto não tem nada a ver com falta de qualidade dos jogadores, da estrutura", vincou.