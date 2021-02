Jorge Jesus leva grupo todo mais Samaris à Grécia

Andreas Samaris integra, juntamente com todos os jogadores que se encontram disponíveis, a convocatória do Benfica para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, frente ao Arsenal, apesar de não estar inscrito nas competições europeias.

A presença do médio na lista de eleitos de Jorge Jesus deve explicar-se com o facto de o jogo ser na Grécia, devido às restrições impostas durante a pandemia da Covid-19. Samaris poderá ajudar a equipa do Benfica a sentir-se mais em casa, num duelo em que joga como forasteira.

Convém referir que, quando o Benfica jogou na Bélgica, frente ao Standard de Liège, na fase de grupos, Jorge Jesus entregou a braçadeira de capitão a Jan Vertonghen. O central é internacional belga.

Além de Jardel e André Almeida, que estão lesionados, Jorge Jesus leva todos os jogadores disponíveis para a Grécia, onde o Benfica tem de marcar golos, devido ao empate, por 1-1, na primeira mão. Apesar de ter sido em Roma, o Benfica era a equipa da casa nesse encontro.

O Arsenal-Benfica está marcado para quinta-feira, às 17h55. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.