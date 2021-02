Jorge Jesus: "Devia haver 'buzinão' para nos dar carinho"

Apelo à união no Benfica

Jorge Jesus, que recusou responsabilidades pela crise de resultados e apontou o dedo à Covid-19, insistiu que "os jogadores do Benfica precisam de carinho e não de dúvida" e que todo o clube "devia estar junto":

"O presidente, o treinador, os jogadores e a estrutura não conseguem controlar uma pandemia que esteve durante dois meses e meio aqui dentro. Claro que tivemos culpas noutras coisas. Agora, chega de me responsabilizarem a mim, ao presidente do Benfica a mesma coisa, porque ele não treina, e aos jogadores do Benfica a mesma coisa."

Portanto, Jesus pediu "à nação benfiquista que acarinhe a equipa e os jogadores", que garantiu não serem culpados pelos maus resultados.

"É para eles que nós trabalhamos. Precisamos do apoio deles. O Benfica está numa crise e precisamos do carinho deles", vincou o técnico.



Jorge Jesus fazia a antevisão do duelo do Benfica com o Arsenal, marcado para quinta-feira, às 17h55, na Grécia, a contar para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O jogo da primeira mão, em que o Benfica foi anfitrião, apesar de jogar em Roma (devido à pandemia), terminou com empate por 1-1. A partida decisiva terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.