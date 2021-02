Jogadores do Benfica têm "plena confiança" em Jorge Jesus

Pizzi assegura que a estrutura do Benfica está coesa e os jogadores têm "plena confiança na equipa técnica" liderada por Jorge Jesus.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Roma, em que o treinador teve uma intervenção vigorosa e com picos de irritação na análise às apreciações que têm sido feitas sobre o momento do clube, Pizzi optou por um tom mais sereno, mas em concordância com Jesus.

Internamente ninguém está feliz com os resultados, mas a crise, defende, é criada externamente.

"Confiamos plenamente na equipa técnica. Isso nunca se pôs em questão. O Benfica é muito grande e quando as coisas não correm bem há tendência para criarem batalhas fora do clube para ver quem é o culpado. Tudo mentira. Aqui dentro, e eu como capitão, posso afirmar que estamos todos juntos. Sabemos que não estamos a fazer as coisas como poderíamos. Devíamos estar melhor no campeonato. Mas estamos muito unidos. Os jogadores não estão divididos. Estamos todos a remar e a lutar para conquistar títulos", assegura.