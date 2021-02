Flamengo não equaciona regresso de Jesus. "Seria amadorismo e burrice sem tamanho"

Marco Braz, vice-presidente do Flamengo, descarta completamente o regresso de Jorge Jesus ao clube e considera que tal seria "de um amadorismo e burrice sem tamanho".

"Seria de um amadorismo, uma burrice sem tamanho. Desculpe, não sou burro, nem amador", disse o dirigente do "Fla", em poucas palavras, ao UOL Esporte, no dia seguinte à "ESPN" brasileira ter avançado que o treinador português estava a equacionar voltar ao Flamengo, caso saísse do Benfica.

Jorge Jesus deixou o Flamengo já no decorrer da presente temporada no Brasil para voltar a assumir o comando técnico do Benfica e deixou um problema de sucessão no clube do Rio de Janeiro. O espanhol Domènec Torrent assumiu o cargo e deixou alguns meses depois, substituído por Rogério Ceni, glória do São Paulo e jovem treinador, que poderá levar o clube ao bicampeonato.

O Flamengo é líder do campeonato com 71 pontos, mais dois do que o Internacional, e só precisa de empatar na última jornada, em casa do São Paulo, para se sagrar campeão.