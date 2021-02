"Buzinão" contra Vieira reúne dezenas de carros junto ao Estádio da Luz

Dezenas de carros marcaram presença junto ao Estádio da Luz, na Rotunda Cosme Damião, para um "buzinão" em tom de crítica à liderança de Luís Filipe Vieira no Benfica, que atravessa um mau momento desportivo.

O evento estava marcado para as 19h04, hora que se refere ao ano de criação do Benfica e foi organizado pelo movimento "Rua Vi€ira". A Polícia de Segurança Pública cortou a circulação na rotunda para evitar que os carros andassem à volta e os carros foram obrigados a circular.

A polícia sensibilizou ainda quem esteve presente a pé para regressar a casa, numa altura de confinamento total da população devido à pandemia da Covid-19.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, estava a par do evento e lamenta que os adeptos estejam contra o plantel das águias, pedindo mais apoio para os jogadores.

"Hoje disseram-me que vai haver um 'buzinão' pela crise do Benfica. Devia haver um 'buzinão' é para nos dar carinho: a mim, aos jogadores e ao presidente. Não sabem aquilo por que passámos durante dois estes meses e meio", atirou o técnico encarnado, bastante exaltado.

Luís Filipe Vieira, alvo de contestação este final de tarde, foi reeleito presidente do Benfica nas eleições de outubro, as mais concorridas da história do clube, com mais de 38 mil votos registados. O dirigente de 71 anos amealhou 62,59% dos votos, seguido de João Noronha Lopes, que recebeu 34,71%

O Benfica atravessa um momento desportivo negativo na equipa principal, que está em quarto lugar no campeonato, a 15 pontos do líder Sporting, numa época de grande investimento financeiro em reforços e na contratação do treinador Jorge Jesus.