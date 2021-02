Al Musrati associado a interesse do Benfica

Al Musrati interessa ao Benfica, avança o jornal "A Bola", esta quarta-feira. O médio-defensivo líbio, de 24 anos, tem contrato com o Sporting de Braga até 2024 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

De acordo com a notícia publicada, Al Musrati está na lista de contratações e a direção está a ponderar se avança para uma negociação com o Braga. Até ao momento não houve qualquer contacto.

Contratado a custo zero pelo Braga, depois de meia temporada no Rio Ave, em que trabalhou com Carlos Carvalhal, Al Musrati afirma-se no 11 do Sporting de Braga. Tem 31 jogos realizados - 23 a titular - e dois golos marcados.