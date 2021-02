Comprar sapatos online? Agora pode ver como assentam antes de mandar vir

É uma inovação de uma marca de sapatos 100% nacional. "As Portuguesas" desenvolveu uma aplicação de realidade aumentada que permite experimentar os sapatos antes de os comprar.

Tem de descarregar a aplicação AR Try On, escolher o modelo que está na dúvida se quer comprar e aponta para os pés. Pode então ver como fica, andar pela casa, ver todos os ângulos do sapato, experimentar em cores diferentes, ver a sola. Só não consegue perceber se o sapato aperta nalgum lado.

Tem também outra vantagem: pode partilhar o que vê com os amigos e a família para saber se eles acham que lhe assenta bem.